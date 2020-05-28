Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в статье для китайского издания Global Times, передает ТАСС.

По его словам, ситуация с запретом дошла до «абсурдных обвинений» в адрес России в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для укрепления геополитического влияния. «До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием», — указал Лавров.

Он заявил, что таким образом, получается, что «пресловутая солидарность евро-атлантического образца» оказалась дороже жизни и здоровья десятков тысяч человек.

В конце апреля Лавров также заявлял, что некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей». По его словам, Москва знает, что есть целый ряд стран, которые хотели бы попросить сотрудничества. Он отметил, что речь идет об определенных видах помощи, в которых у России действительно есть хорошие сравнительные преимущества.

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