Италия снова попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал посол Сергей Разов в интервью МИА «Россия сегодня».

Помощь запросили регионы Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия. «Если бы российские военные делали не то, что требуется, таких просьб бы не поступало», — подчеркнул Разов. Он отметил, что в посольство поступает сотни звонков и писем, в которых Россию благодарят за помощь в борьбе с пандемией.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Италия — одна из самых пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там зарегистрировано более 181,2 тысячи зараженных; 24,1 тысяча человек умерли, 48,8 тысячи — вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!