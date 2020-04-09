Италию оскорбили обвинения из-за помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте опроверг политическую подоплеку в помощи России по борьбе с коронавирусом и подчеркнул, что его оскорбляют такие обвинения. Об этом он рассказал в интервью для BBC News.

Он подчеркнул, что это «самая настоящая инсинуация», и у помощи Москвы не было политического подтекста. «Это настоящее оскорбление в адрес итальянского правительства, а также в адрес (президента России) Владимира Путина, который никогда не помышлял использовать помощь в качестве рычага давления», — добавил Конте.

В марте итальянская газета La Stampa опубликовала статью, где со ссылкой на неназванные источники сообщалось, что 80 процентов предоставленной Москвой помощи якобы бесполезны в борьбе с пандемией коронавируса. В тексте отмечалось, что российская сторона использует этот предлог с целью добиться политических дивидендов.

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Комментируя эту статью, в Минобороны заявили, что La Stampa дискредитирует миссию России в Италии и «в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников».

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 139,7 тысячи инфицированных. 17,7 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, а еще 26,4 тысячи человек вылечились.

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