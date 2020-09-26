Россия предложила уточнить соглашения с НАТО о предотвращении военных инцидентов

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российская сторона предлагала уточнить соглашения с НАТО о предотвращении военных инцидентов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT, передает ТАСС.

«Мы предлагали в свое время — и год, и два назад — руководству и НАТО, и вооруженных сил США рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения», — объяснил он. Однако соответствующие запросы от России остались без ответа, подчеркнул начальник Генштаба.

По мнению Герасимова, в подписанных соглашениях нет некоторых важных моментов. В частности, там не указаны интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, а также порядок действий. Он предположил, что такое положение дел устраивает США и НАТО, но отметил, что России оно не нравится. «Мы не хотим каких-то инцидентов, которые могут привести к конфликтным ситуациям», — заключил Герасимов.

Ранее Валерий Герасимов заявил об усилении НАТО в 20 километрах от границ России. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении России, которые распространяют в НАТО, — ложные.