Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от ее границ

НАТО усиливает военную активность в 20-30 километрах от российских границ. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает «Интерфакс».

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — сказал Герасимов. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении России, которые распространяют в НАТО, — ложные.

Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики США в августе и сентябре проводили учения, имитируя удары по военным объектам на юге России. В частности, в Генштабе отметили, что самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. Там уточнили, что американские самолеты приближались к границе на расстояние до 11 километров.