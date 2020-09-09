Военные США начали искать провокации в действиях России на Ближнем Востоке

Военное командование США начало искать провокации в действиях России на Ближнем Востоке. Об этом рассказал начальник штаба американских сухопутных войск Джеймс Макконвил, его цитирует репортер Politico Лара Селигман в своем Twitter.
В частности, военные рассмотрят ряд инцидентов, произошедших между военными России и США. Американское командование хочет выяснить, не были ли они специально подстроены Москвой. Макконвил пояснил, что особую тревогу у Вашингтона вызвал инцидент между военными в Сирии.
Он произошел 24 августа между российскими и американскими войсками, но широко известно о нем стало после сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны». На видео несколько боевых машин под российскими флагами обогнали два БТР с флагами США и заблокировали им дорогу. В небе в это время летел вертолет Ми-8.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом заявил, что Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российских военных.