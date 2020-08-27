В Минобороны отреагировали на инцидент с военными из России и США в Сирии

Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российских военных, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом. Об реакции Минобороны на инцидент с тараном американского БТР сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по мнению Москвы, военные США осуществили попытку блокирования российского патруля в нарушение имеющихся договоренностей. В оборонном ведомстве заверили, что американская сторона получила «исчерпывающие пояснения» о случившемся.

Ранее сообщалось, что руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов поговорили по телефону после столкновения. Подробности разговора стороны решили не разглашать. В Кремле от дополнительных комментариев отказались.

Инцидент произошел еще 24 августа, но широко известно о нем стало после сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны». На видео несколько боевых машин под российскими флагами обогнали два БТР с флагами США и заблокировали им дорогу. В небе в это время летел вертолет Ми-8.

С российской стороны в «гонках» участвовали БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также «Урал». При этом инцидент произошел по неосторожности, а не намеренно, так как перестрелки между сторонами не возникло.

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