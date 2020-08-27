Появились подробности инцидента с военными из России и США в Сирии

Во время патрулирования в Сирии во вторник, 25 августа, два бронеавтомобиля США MRAP преследовали российскую колонну. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько в четверг, 27 августа. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля МАК [Международная антитеррористическая коалиция], колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP», — сообщил подробности Посунько.

По его словам, также было установлено, что «дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями».

Ранее 27 августа начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом заявил, что Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российских военных.

26 августа появилось видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу.