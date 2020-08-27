Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аварию с участием россиян и американцев в Сирии. Его слова передает ТАСС.

Как напомнил Песков, начальники российского и американского генштабов уже провели телефонный разговор. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле расценивают случившееся и могут ли подобные инциденты угрожать российско-американскому взаимодействию в Сирии.

Ранее было опубликовано видео того, как российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу.

После столкновения патрулей генералы России и США поговорили по телефону, однако детали разговора не разглашались. Совет национальной безопасности (СНБ) США посчитал российских военных инициаторами ДТП.