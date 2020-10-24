Захарова прокомментировала слова генерала НАТО о России-противнике

Немецкие генералы должны помнить, что Россия была противником фашизма и нацизма, написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова главы оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО в Европе генерал-лейтенанта Йорга Фольмера о России-противнике.

«"Альпы и Дунай помнят" кто "народам Европы свободу принес", а вот НАТОвцы заговариваться начали», — добавила Захарова, приложив к посту видео выступления заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова с песней «Майский вальс».

Ранее в октябре Фольмер заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter, что НАТО рассматривает Россию как противника. «С учетом нашей общей истории, враг — это слишком сильное слово», — указал он, отвечая на вопрос, считает ли Североатлантический альянс Россию врагом.

В четверг, 22 октября, Захарова отреагировала на информацию о попытке Москвы сорвать Олимпиаду 2020 года в Токио. По ее словам, отдельные государства продолжают осуществлять практику бездоказательных обвинений. Дипломат заявила, что не удивится, если российских хакеров назовут виновными в переносе Игр.