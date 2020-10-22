Захарова отреагировала на информацию о попытке России сорвать Олимпиаду в Токио

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию о попытке Москвы сорвать Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, отдельные государства продолжают осуществлять практику бездоказательных обвинений. Захарова заявила, что не удивится, если российских хакеров назовут виновными в переносе Игр. Представитель МИД также напомнила о том, что предложения России об организации встречи экспертов для обсуждения накопившихся проблем и претензий остаются без ответа.

19 октября Великобритания и США заподозрили Россию в попытках сорвать Олимпиаду в Токио. По информации источника, российская военная разведка якобы планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Утверждается также, что российская киберразведка имела влияние на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров.

В марте было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. При этом директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса соревнований.