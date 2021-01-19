Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Норвегии из-за военной активности у границ России. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрэйде дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений, «состояние которых оставляет желать лучшего», а также работу над торгово-экономическим сотрудничеством.

Помимо прочего, Лавров указал на бездоказательные обвинения России в кибератаках и шпионские скандалы. Он также возмутился ухудшением безопасности границ. «Наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики», — говорится в записи МИД.

3 декабря Осло обвинил Москву в шпионаже за нефтяным сектором. Утверждается, что разведки России и Китая собирают информацию о нефтяной промышленности Норвегии. Речь идет об интересе как к государственным компаниям (включая научные), так и к частным.