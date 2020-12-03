Норвегия обвинила Россию в шпионаже за нефтяным сектором

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии в своем докладе обвинила спецслужбы России и Китая в шпионаже за нефтяным сектором. Об этом сообщает газета Dagens Næringsliv со ссылкой на упомянутый документ.

Утверждается, что разведки России и Китая собирают информацию о нефтяной промышленности Норвегии. Речь идет об интересе как к государственным компаниям (включая научные), так и к частным. PST также предупреждает об опасности вербовки Россией работающих в этом секторе экономики норвежцев. Посольство России отвергло обвинения, назвав их частью пропаганды, передает ТАСС.

Ранее в Норвегии за шпионаж в пользу России задержали местного жителя, который работал в компании по управлению рисками DNV GL, связанной со строительством трубопровода «Северный поток-2». Мужчина работал над проектом 3D-печати в компании, занимающейся сертификацией подводных трубопроводов. Он также контактировал с неким российским дипломатом. Целью встречи, предположительно, была продажа сведений, которые составляют государственную тайну. Задержанному грозит до 15 лет заключения.

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