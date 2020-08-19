Раскрыты подробности дела шпионившего на Россию жителя Норвегии

Задержанный в Норвегии за шпионаж в пользу России местный житель работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2». Подробности дела раскрыло издание Upstream.

Мужчина занимался проектом 3D-печати в компании, занимающейся сертификацией подводных трубопроводов, и контактировал с неким российским дипломатом. Целью встречи, предположительно, была продажа сведений, которые составляют государственную тайну, при этом фигурант дела официально не имел доступа к ней и не вел никакие проекты в сфере обороны.

Известно, что задержанному 50 лет, он живет в восточной части страны. По данным журналистов, у мужчины был доступ к информации, которая может иметь значение для других государств.

Полицейская служба безопасности (PST) задержала местного жителя 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая может навредить фундаментальным национальным интересам Норвегии. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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