Норвегия осудила решение России выйти из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел (МИД) Норвегии осудило решение России выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в субботу, 16 января, со ссылкой на главу МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде сообщает РИА Новости

Глава Норвежского МИД заявила, что разочарована решением России запустить процедуру выхода из договора, который является важным вкладом в поддержание безопасности всех стран и выразила обеспокоенность разрушением механизмов контроля над вооружениями.

Министр сообщила, что ее страна намерена вместе с коллегами из других стран, участвующими в договоре, обсудить возможности сохранения ДОН. Она напомнила, что действующие договоренности позволяли наблюдательные полеты, что способствовало прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами.

Ранее, 16 января, сообщалось, что Франция выразила сожаление относительно решения России начать процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН), разрешающего разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга. МИД Франции выразили надежду на то, что Россия «пересмотрит свое решение».

О том, что страна начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, 15 января заявило Министерство иностранных дел России.

22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты договора. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могли совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.