Франция прокомментировала выход России из Договора по открытому небу

Франция прокомментировала решение России начать процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН), разрешающего разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе МИД Франции.

«Франция выражает сожаление в связи с объявлением России о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте», — заявил представитель ведомства.

Собеседник отметил, что решение принято спустя лишь несколько месяцев после четвертой конференции стран-участниц, на которой Россия вместе с остальными странами «подтвердила свою приверженность договору и полному соблюдению его положений». В ведомстве выразили надежду на то, что Россия «пересмотрит свое решение».

В НАТО считают, что Россия не соблюдала Договор по открытому небу (ДОН), о выходе из которого она объявила. Дипведомства Германии и Британии сожалеют о выходе России из соглашения.

О том, что Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, 15 января заявило Министерство иностранных дел России.

22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты договора. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.