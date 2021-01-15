Германия и Британия отреагировали на выход России из Договора по открытому небу

МИД Великобритании выразил разочарование решением Москвы выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

В министерстве отметили, что соглашение позволяет обеспечивать европейскую безопасность и способствует повышению уровня прозрачности военной деятельности. В ведомстве добавили, что это укрепляет доверие между странами, и призвали Россию пересмотреть это решение.

В дипведомстве Германии заявили, что также сожалеют о выходе России из соглашения, сообщается на сайте ведомства. В министерстве решение Москвы назвали ударом для системы контроля над вооружениями. Также в МИД ФРГ отметили, что инициатива России играет большую роль в отношении со странами северного полушария.

О том, что Москва начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, ранее заявило Министерство иностранных дел России.

22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты договора. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.