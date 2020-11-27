Норвежца уволили из норвежской армии из-за русской матери

Норвежца Мартина Якобсена уволили из вооруженных сил королевства из-за русской матери и родственников в России. Об этом сообщает NRK.

После пяти месяцев службы Якобсену сообщили, что он не прошел проверку благонадежности и может представлять опасность с точки зрения шпионажа. При этом он указал на наличие родни в России еще в 2018 году, когда проходил собеседование. «Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене», — пожаловался Якобсен.

При этом молодой человек был в России два раза в жизни, один из которых — в двухлетнем возрасте. Его мать живет в Норвегии более 20 лет.

NRK выяснил, что за четыре года с аналогичной ситуацией столкнулись 688 военных. Многим об этом сообщили уже после начала службы.

17 августа норвежские СМИ сообщили о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки. Он не признает вину и требует освободить его из-под стражи.

Как писало издание Upstream, задержанному 50 лет, он работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2». Мужчина трудился над проектом 3D-печати в компании, занимающейся сертификацией подводных трубопроводов.