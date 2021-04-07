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МиГ-31 «встретил» норвежский самолет-разведчик у границ России

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МиГ-31. Архивное фото
МиГ-31. Архивное фото
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский истребитель МиГ-31 зафиксировал приближавшийся к границе России самолет-разведчик ВВС Норвегии. Его «встретили» над Баренцевым морем, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над территорией Норвегии в среду, 7 апреля. Для недопущения нарушения границы, в строгом соответствии с международными правилами, был поднят МиГ-31. Он распознал приближающийся самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» и сопроводил его над Баренцевым морем.

После этого российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее Минобороны России показало на видео процесс перехвата российским истребителем «нарушителя». На ролике, снятом из кабины пилота, видно, как высотный истребитель приближается к условному нарушителю и начинает его сопровождение.

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