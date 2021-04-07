Истребитель упал на турецкий город

Истребитель NF-5 упал на турецкий город Конья. Об этом пишет газета Sabah.

Сообщается, что катастрофа произошла в центральном районе города Каратай. На месте работают экстренные службы.

Самолет входил в пилотажную группу «Турецкие звезды», инцидент произошел во время тренировочного полета. Судя по снимкам, опубликованным газетой, воздушное судно потерпело крушение на пустыре неподалеку от жилых домов. Издание также отмечает, что пилот истребителя погиб. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Турции.

В конце марта сообщалось, что учебно-тренировочный самолет Hawk T1 ВВС Великобритании потерпел крушение в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Инцидент произошел из-за отказа двигателя. Оба члена экипажа катапультировались и выжили.