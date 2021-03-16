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В США самолет разбился об автомобиль

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Фото: Tobias Barth / dpa-Zentralbild/euroluftbild.de / Global Look Press

В США легкомоторный самолет разбился об автомобиль. Об этом передает NBC Miami.

Власти штаты Флорида сообщили, что в городе Пемброк-Пайнс самолет упал на машину. В результате происшествия по меньшей мере два человека, находившиеся на борту, скончались. Водитель и ребенок, которые ехали в автомобиле, получили травмы и были госпитализированы. Отмечается, что самолет упал вскоре после взлета с местного аэродрома. Причины произошедшего пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в Бразилии пилот выжил после крушения самолета в джунглях Амазонии и был спасен лишь спустя месяц скитаний. 36-летний Антонио Сена числился пропавшим без вести с конца января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер. Летчик был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось.

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