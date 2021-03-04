Мужчина остался жив после двух смертельных катастроф

Житель Боливии остался цел после падения автобуса со скалы в пропасть. Ранее, в 2016 году, мужчина чудом выжил в смертельной авиакатастрофе в Колумбии. Об этом сообщает ABS-CBN News.

Как стало известно изданию, во вторник, 2 марта, боливийский рейсовый автобус вылетел с трассы и сорвался с 500-метровой высоты в пропасть. Трагедия произошла недалеко от города Кочабамба, в результате автоаварии 21 человек погиб, еще 30 получили серьезные ранения.

Одним из пассажиров автобуса оказался 30-летний бортинженер Эрвин Тумири (Erwin Tumiri). В 2016 году боливиец был в составе экипажа самолета, разбившегося в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек, выжить удалось лишь трем пассажирам и двум членам экипажа — стюардессе и Тумири.

«Я ухватился за сиденье передо мной. Я знал, что мы сейчас разобьемся, потому что мы ехали на огромной скорости. Я продолжал держаться, пока мы не упали на землю», — вспоминает Тумири. «Я чувствую себя счастливым. Всегда благодарю за это бога», — добавил боливиец.

Ранее в феврале сообщалось о подростке, который перелетел из Англии в Нидерланды зайцем на колесе авиалайнера и чудом выжил. 16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в аэропорту, он находился в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.