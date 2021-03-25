Военный самолет разбился в Великобритании

Учебно-тренировочный самолет Hawk T1 ВВС Великобритании потерпел крушение. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что самолет разбился в графстве Корнуолл на юго-западе Англии, инцидент произошел из-за отказа двигателя.

Оба члена экипажа катапультировались и выжили. Военных доставили в больницу Деррифорда с незначительными травмами, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в США легкомоторный самолет разбился об автомобиль. В результате происшествия по меньшей мере два человека, находившиеся на борту, скончались. Водитель и ребенок, которые ехали в автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.