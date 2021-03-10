Перехват сверхзвукового нарушителя российским МиГ-31 показали на видео

Минобороны России показало на видео процесс перехвата российским истребителем «нарушителя». Кадры опубликовало РИА Новости.

На ролике, снятом из кабины пилота, видно, как высотный истребитель приближается к условному нарушителю и начинает его сопровождение.

Уточняется, что кадры сняты во время учений в Арктике. По условиям, МиГ-31 должен был перехватить самолет, движущийся на большой высоте и на сверхзвуковой скорости.

5 февраля сообщалось, что у границ России за неделю заметили десятки разведывательных летательных аппаратов других стран: самолетов и беспилотников. Тогда военные засекли 33 самолета-разведчика и 8 беспилотных летательных аппаратов. Судя по еженедельным отчетам, такая высокая активность в последний раз наблюдалась в сентябре прошлого года.