Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По информации центра, после обнаружения воздушной цели, приближающейся к границам России, экипаж МиГ-31 идентифицировал ее как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии. После этого российский истребитель осуществил сопровождение самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря.

Отмечается, что вскоре норвежский самолет развернулся от российской границы. Нарушений государственной границы допущено не было.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО сотни раз поднимались в небо для перехвата российских военных самолетов в 2020 году. По данным Североатлантического альянса, в прошлом году ВВС стран-участниц более 400 раз перехватывали военные самолеты, приблизившиеся к воздушным границам НАТО в Европе.