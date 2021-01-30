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Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По информации центра, после обнаружения воздушной цели, приближающейся к границам России, экипаж МиГ-31 идентифицировал ее как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии. После этого российский истребитель осуществил сопровождение самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря.

Отмечается, что вскоре норвежский самолет развернулся от российской границы. Нарушений государственной границы допущено не было.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО сотни раз поднимались в небо для перехвата российских военных самолетов в 2020 году. По данным Североатлантического альянса, в прошлом году ВВС стран-участниц более 400 раз перехватывали военные самолеты, приблизившиеся к воздушным границам НАТО в Европе.

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