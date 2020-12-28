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Истребители НАТО перехватили сотни российских военных самолетов за год

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RAF Typhoon и Ту-142
RAF Typhoon и Ту-142
Фото: UK Royal Air Force

Истребители НАТО сотни раз поднимались в небо для перехвата российских военных самолетов в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

Сообщается, что в 2020 году ВВС стран-участниц альянса более 400 раз перехватывали военные самолеты, приблизившиеся к воздушным границам НАТО в Европе. При этом утверждается, что почти в 90 процентах случаев — то есть приблизительно 350 раз — такие полеты осуществлялись для перехвата российских воздушных судов. Это больше, чем в 2019 году.

В НАТО заявили, что полеты российских самолетов вблизи воздушного пространства альянса несут риски для гражданских рейсов. «Российские военные самолеты часто не передают данные транспондеров, указывающие их положение и высоту, не подают план полета или не общаются с авиадиспетчерами, что создает потенциальную угрозу для гражданских авиалайнеров», — говорится в сообщении.

Ранее немецкий генерал и начальник штаба Сухопутных войск США в Европе Джаред Сембрицки заявил, что массовая модернизация российских войск и появление у России новых видов вооружений являются главной угрозой для НАТО. Немецкий генерал отметил, что в ответ на «российскую угрозу» НАТО разместило боевые группы в Польше и трех странах Балтии. Кроме того, по его словам, в Европе готовятся к возможному конфликту с Россией и регулярно отрабатывают различные сценарии развития событий.

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