В США раскрыли «главный страх» НАТО из-за России

Российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» можно считать «главным страхом» НАТО, пишет американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что по возможностям С-400 «Триумф» значительно превосходит предшественника — ЗРС С-300 «Фаворит». Журнал напоминает, что первыми покупателями системы стали Китай, Турция и Индия, ее приобретением интересуются Ирак, Египет, Вьетнам, Катар и Саудовская Аравия.

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С-400 «Триумф» в публикации называется «одной из ведущих систем противоракетной обороны (ПРО) в мире и ключевым продуктом российского экспорта». Основные возможности данной ЗРС раскрываются в ее универсальности (использование четырех типов ракет для поражения целей на отличающихся дальностях), помехоустойчивости и способности отслеживать стелс-самолеты.

В октябре блог bmpd в LiveJournal, ссылаясь на Минобороны, сообщил, что в 2020 году в ходе учений, проводившихся на полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Бурятия), С-400 «Триумф» установила рекорд меткости. Отмечается, что для уничтожения 51 мишени было использовано 63 ракеты. «Все мишени были поражены после захвата локацией одной ракетой. Ракет выпущено на 12 больше, чем мишеней, — несколько мишеней были добиты на автомате второй ракетой», — пишут авторы.