Россию назвали самой большой угрозой для НАТО

Массовую модернизацию российских войск и появление у России новых видов вооружений назвали главной угрозой для НАТО. Такое мнение высказал немецкий генерал и начальник штаба Сухопутных войск США в Европе Джаред Сембрицки в интервью газете FAZ.

По его словам, «агрессия» России в отношении Украины и присоединение Крыма стали основной причиной роста нестабильности в Восточной Европе. На вопрос журналиста о том, является ли Россия самой большой угрозой для НАТО, Сембрицки ответил, что «это определенно так». «Российская угроза реальна. Россия продолжает вооружаться, массово модернизируя свои вооруженные силы и все яснее демонстрируя стремление к власти. Русские танки — это реальность, как и ракеты и самолеты», — заявил военный.

Немецкий генерал отметил, что в ответ на «российскую угрозу» НАТО разместило боевые группы в Польше и трех странах Балтии. Кроме того, по его словам, в Европе готовятся к возможному конфликту с Россией и регулярно отрабатывают различные сценарии развития событий. «Это настоящий сдерживающий фактор для России», — подчеркнул Сембрицки.

Ранее американский журнал The National Interest назвал российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» «главным страхом» НАТО. Издание отмечает, что по возможностям С-400 «Триумф» значительно превосходит предшественника — ЗРС С-300 «Фаворит». Журнал напоминает, что первыми покупателями системы стали Китай, Турция и Индия, ее приобретением интересуются также Ирак, Египет, Вьетнам, Катар и Саудовская Аравия.

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