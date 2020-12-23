F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учения на военной базе Эилсон на Аляске. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает Daily Mail.

В учениях приняли участие 18 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II и 12 многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, закрепленных за 354-м истребительным авиаполком. В частности, они выполнили «слоновью прогулку» — упражнение, которое используется для отработки управления самолетом в тесном построении, необходимом при реальных боевых вылетах. Истребители сопровождали два самолета-заправщика KC-135 Stratotankers.

Как заявил командующий 354-м авиаполком ВВС США, полковник Дэвид Скалики (David Skalicky), подобные маневры были призваны не только проверить готовность базирующейся на Аляске американской авиации к быстрому реагированию, но и продемонстрировать силу и влияние американских ВВС в данном регионе. Он также подчеркнул, что боевые возможности США у границ России будут только расти.

Как отмечает Daily Mail, учения на базе Эилсон прошли после очередной активизации Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, пишет издание, американские маневры могли стать реакцией на российско-китайское патрулирование в районе Тихого океана, в котором была задействована стратегическая авиация двух стран. Кроме того, беспокойство Вашингтона вызвало размещение на базе российских ВКС в Анадыре истребителей МиГ-31, которые уже участвовали в перехвате самолетов-разведчиков ВВС США над Беринговым морем.

Ранее в декабре сообщалось, что ВВС США нарастили до 20 единиц группировку F-35A Lightning II, размещенных на авиабазе Эилсон на Аляске. Еще одна группа новых самолетов должна будет прибыть на базу в апреле 2021 года.

До этого, в мае, стало известно, что власти США планируют в ближайшее время направить на Аляску в общей сложности 54 новых истребителя F-35. Также предполагалось нарастить численность военных летчиков, работающих на базе Эилсон, до 3200 человек. Кроме того, власти обещали выделить около 500 миллионов долларов на модернизацию самой авиабазы.