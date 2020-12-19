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США нарастили группировку F-35 у границ России

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Военно-воздушные силы США нарастили до 20 единиц группировку многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, размещенных на авиабазе Эйлсон на Аляске. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает «Интерфакс».

Представитель авиабазы Кейли Дюбуа рассказала журналистам, что последние истребители прибыли несколько дней назад. Новая группа самолетов прибудет в апреле 2021 года.

«Мы продолжаем наращивать наш состав. К концу 2021 года на базе у нас будут все 54 истребителя», — добавила она.

После развертывания на авиабазе всех 54 истребителей F-35A Lightning II в каждой из двух эскадрильей — 336-й и 335-й — будет по 27 самолетов.

Авиабаза Эйлсон расположена на расстоянии около тысячи километров от российской границы. Расквартированная на ней группировка F-35A создается в дополнение к 40 истребителям пятого поколения другого типа — F-22A Raptor. Местом их дислокации является другая авиабаза на Аляске — Эльмендорф-Ричардсон.

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