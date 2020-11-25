ВВС США показали сброс с F-35 «достающей до Москвы» ядерной бомбы

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальными лабораторими Сандия и Лос-Аламосской национальной лабораторией рассекретили видео, в котором истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из внутреннего отсека сбрасывает испытательный макет термоядерной (водородной) бомбы B61-12. Соответствующий ролик на YouTube опубликовало The Drive. В октябре 2018 года экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин заявлял, что подобное оружие способно легко доставать до объектов центрального промышленного района России, включая Москву.

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В публикации издания сообщается, что в ходе испытания была проверена работа систем, отвечающих за взаимодействие истребителя и бомбы, в частности, на этапе отсоединения последней от самолета. Отмечается, что F-35 Lightning II, сбрасывающий B61-12, летел на сверхзвуковой скорости.

Соответствующие тесты, названные специалистами критическими, прошли на полигоне Тонопа в Неваде в августе.Издание отмечает, что B61-12, кроме F-35 Lightning II, будут переносить также истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle (на внешней подвеске), а также дозвуковые стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и B-21 Raider.

В феврале обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин обратил внимание на то, что польские F-35 Lightning II помимо высокоточных ракет и корректируемых авиабомб способны нести тактическое ядерное оружие мощностью по 50 килотонн в тротиловом эквиваленте (на Хиросиму и Нагасаки были сброшены изделия мощностью 20 килотонн).