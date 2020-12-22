Японские F-15 перехватили российско-китайский патруль над Тихим океаном

Япония подняла свои истребители F-15 на перехват российско-китайского патруля стратегической авиации в районе Тихого океана. Об этом во вторник, 22 декабря, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Как уточнили в военном ведомстве, истребители Воздушно-военных сил Японии сопровождали российские и китайские самолеты «на отдельных этапах маршрута». Несмотря на это, российско-китайскому патрулю удалось выполнить все поставленные перед ним задачи.

В общей сложности патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе продлилось более десяти часов.

В конце ноября сообщалось, что ВВС Великобритании подняли свои истребители Typhoon для перехвата российских самолетов Ту-142 в небе над Северным морем. Отмечалось, что британские истребители сопровождали российские самолеты, чтобы помешать «провокационной деятельности и снизить риски».