В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России в 2020 году

Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил России обнаружили у границ страны в 2020 году на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что за год было зафиксировано более тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Всего в 2020 году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

Радиотехнические войска оснащены радиолокационными станциями и предназначены для разведки средств воздушно-космического нападения противника.

За последний месяц число перехватов у российской границы увеличилось. 8 декабря истребитель Су-30 вылетал на перехват двух самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США и и одного самолета ВВС Франции над Черным морем. Разведывательные суда НАТО были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства.