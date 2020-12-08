Российский истребитель перехватил самолеты Франции и США над Черным морем

Российский истребитель Су-30 вылетал на перехват двух самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США и и одного самолета ВВС Франции над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции», — говорится в сообщении российского Национального центра управления обороной.

В центре подчеркнули, что разведывательные самолеты НАТО были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства. После того, как иностранные военные самолеты развернулись и направились в обратную от границы сторону, российский истребитель вернулся на базу. Нарушения границы не допущено.

26 октября российский истребитель Су-27 перехватил самолеты США и Германии и сопроводил их над акваторией Балтийского моря. Речь идет об американском самолете-разведчике U-2S и германском воздушном судне патрульной авиации Р-3С Orion. Они приблизились к государственной границе России, не нарушив ее.