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В Британии заявили о перехвате российских самолетов

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Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли свои истребители Typhoon для перехвата российских самолетов Ту-142 в небе над Северным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британских ВВС.

Отмечается, что перехвачены два российских Ту-142. В пресс-службе добавили, что чрезвычайно важно тщательно отслеживать передвижения российских противолодочных самолетов при полетах вблизи воздушного пространства Великобритании, так как они «могут представлять опасность».

В пресс-службе ВВС отметили, что британские истребители сопровождали российские самолеты, чтобы помешать «провокационной деятельности и снизить риски».

21 сентября российские истребители перехватили у границ России над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании. Российские средства контроля засекли над нейтральными водами воздушную цель. Для ее опознавания и для того, чтобы предотвратить возможное нарушение границы, в воздух поднялись два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Российские экипажи выяснили, что к границе подлетел R-1 Sentinel, британская воздушная система разведки и целеуказания.

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