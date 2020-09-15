Российский истребитель перехватил самолеты США и Британии над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватили самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и Великобритании над Черным морем. Они приблизились к границе России, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы две цели, которые двигались по направлению к границе страны. Навстречу им с земли был поднят Су-27 Южного военного округа.

Ранее в сети появилось видео перехвата российскими истребителями Су-27 и Су-30 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США над водами Черного моря. На кадрах слышны также переговоры российских пилотов о блокировке иностранных воздушных суден.