У границы России перехватили самолет-разведчик Британии

Российские истребители перехватили у границ России над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России.

В нем говорится, что российские средства контроля засекли над нейтральными водами воздушную цель. Для ее опознавания и для того, чтобы предотвратить возможное нарушение границы, в воздух поднялись два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Российские экипажи выяснили, что к границе подлетел R-1 Sentinel, британская воздушная система разведки и целеуказания.

После того как истребители сопроводили самолет-разведчик над Баренцевым морем, они вернулись на аэродром базирования. Отмечается, что граница РФ нарушена не была.

14 сентября было опубликовано видео перехвата российскими Су-27 и Су-30 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США над Черным морем.