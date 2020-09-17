Российский истребитель перехватил «Посейдона» ВМС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил противолодочный самолет-разведчик P-8A «Посейдон» ВМС США над Балтийским морем. Видеозапись разместил Telagram-канал РИА Новости.

Кадры сняты из кабины российского летчика. На тридцатисекундном ролике видно, как американский самолет-разведчик летит над облаками, российский истребитель преследует его справа.

Ранее 17 сентября российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два военных самолета стран НАТО. В небе над нейтральными водами были замечены самолеты США и Великобритании.

Перед этим российский МиГ-31 перехватил над Беринговым морем два стратегических бомбардировщика ВВС США. В Минобороны заявили, что к государственной границе приблизились две неизвестных воздушных цели.