Российский истребитель перехватил «Посейдона» ВМС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил противолодочный самолет-разведчик P-8A «Посейдон» ВМС США над Балтийским морем. Видеозапись разместил Telagram-канал РИА Новости.
Кадры сняты из кабины российского летчика. На тридцатисекундном ролике видно, как американский самолет-разведчик летит над облаками, российский истребитель преследует его справа.
Ранее 17 сентября российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два военных самолета стран НАТО. В небе над нейтральными водами были замечены самолеты США и Великобритании.
Перед этим российский МиГ-31 перехватил над Беринговым морем два стратегических бомбардировщика ВВС США. В Минобороны заявили, что к государственной границе приблизились две неизвестных воздушных цели.
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