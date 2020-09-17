Российский истребитель перехватил над Беринговым морем два бомбардировщика США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем два стратегических бомбардировщика военно-воздушных сил США, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что к государственной границе приблизились две неизвестных воздушных цели. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — говорится в документе.

Экипаж установил, что над Беринговым морем были замечены стратегические бомбардировщики B-1B. Истребитель сопроводил их вплоть до того момента, когда они удалились от российской границы, и вернулся на базу.

14 сентября было опубликовано видео перехвата российскими Су-27 и Су-30 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США над Черным морем.