Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два военных самолета стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).

Отмечается, что в небе над нейтральными водами были замечены самолеты США и Великобритании.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Также в НЦУО заявили, что действия Су-27 не допустили нарушения государственной границы России.

Ранее 17 сентября сообщалось, что российский МиГ-31 перехватил над Беринговым морем два стратегических бомбардировщика ВВС США. В Минобороны заявили, что к государственной границе приблизились две неизвестных воздушных цели.