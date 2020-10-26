Российский Су-27 перехватил самолеты США и Германии над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты США и Германии и сопроводил их над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России, пишет ТАСС.

Речь идет об американском самолете-разведчике U-2S и германском воздушном судне патрульной авиации Р-3С Orion. Они приблизились к государственной границе России, не нарушив ее.

После ухода иностранных самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет проводился в соответствии с международными правилами.

Последний раз самолеты США и Германии были замечены над Балтикой 28 сентября.