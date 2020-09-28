Истребитель России перехватил над Балтикой самолеты США и Германии

Истребитель России Су-27 перехватил над Балтикой патрульные самолеты США и Германии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

Отмечается, что над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, которые приближались к границам России. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-27», — говорится в сообщении.

В воздухе было установлено, что речь идет о самолетах патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолете патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии. После этого Су-27 сопроводил иностранцев над акваторией Балтики, нарушение границ не допускалось.

23 сентября сообщалось, что два российских истребителя Су-27 перехватили два бомбардировщика США B-52H над Черным морем. Су-27 поднимались на перехват, когда у границы России были обнаружены приближающиеся «две воздушных цели».