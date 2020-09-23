Российские истребители перехватили два бомбардировщика США над Черным морем

Два российских истребителя СУ-27 перехватили два бомбардировщика США B-52H над Черным морем. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Национальном центре управления обороной России.

Су-27 поднимались на перехват, когда у границы России были обнаружены приближающиеся «две воздушных цели».

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — отметили в центре.

21 сентября российские истребители перехватили над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании.

Ранее в сентябре российский истребитель Су-27 перехватил противолодочный самолет-разведчик P-8A «Посейдон» ВМС США над Балтийским морем.