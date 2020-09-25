Канадские истребители перехватили российский самолет над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.

Согласно информации властей Канады, истребители CF-18 перехватили российский Су-27 у границ Румынии и проводили его за пределы румынского района полетной информации. Отмечается, что в начале сентября Канада возобновила свою военную миссию в Румынии в рамках сотрудничества с НАТО.

Ранее два российских истребителя Су-27 перехватили бомбардировщики США B-52H над Черным морем. В Национальном центре управления обороной России заявили, что Су-27 поднялись на перехват, когда у границы страны были обнаружены приближающиеся «две воздушных цели».