Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик

Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Беринговым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Берингова моря воздушную цель. МиГ-31 распознал в ней стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, сопроводив его над акваторией моря. Нарушения государственной границы допущено не было, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Накануне российские истребители перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем. Истребители МиГ-31 и Су-35 опознали бомбардировщики B-1В ВВС США и сопроводили их. Затем российские самолеты вернулись на аэродром, нарушения границ также не допускалось.

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