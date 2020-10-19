Российский Су-27 опасно приблизился к израильскому лайнеру

Российский истребитель Су-27 опасно приблизился к израильскому пассажирскому лайнеру Airbus A320, летевшему с греческого острова Родос в Тель-Авив. Об этом сообщает издание Ynet.

Инцидент произошел 18 октября в воздушном пространстве Кипра. Какое-то время два воздушных судна летели на расстоянии менее двух километров друг от друга. В ситуацию вмешались греческие диспетчеры, после чего Су-27 сменил курс.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что в последнее время возросла активность ВКС России в районе Кипра. Это связывают с деятельностью авиации в непосредственной близости от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Отмечается, что подобные инциденты с участием российских истребителей были зафиксированы и в отношении других самолетов.

В результате произошедшего никто не пострадал. Официальных комментариев по факту произошедшего в настоящий момент нет.