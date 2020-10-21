Российские истребители перехватили два бомбардировщика США

Российские истребители перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что 21 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушных цели. Истребители Миг-31 и Су-35 опознали в них бомбардировщики B-1В ВВС США и сопроводили их. Затем российские самолеты вернулись на аэродром, нарушения границ не допускалось.

19 октября сообщалось, что российский истребитель Су-27 опасно приблизился к израильскому пассажирскому лайнеру Airbus A320, летевшему с греческого острова Родос в Тель-Авив. Известно, что какое-то время два воздушных судна летели на расстоянии менее двух километров друг от друга. В ситуацию вмешались греческие диспетчеры, после чего Су-27 сменил курс.

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