Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Беринговым морем. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы. По словам представителей Минобороны РФ, после разворота американского самолета МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Полет истребителя выполнили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Граница РФ не была нарушена.

За последний месяц число перехватов у российской границы увеличилось. 8 декабря истребитель Су-30 вылетал на перехват двух самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США и и одного самолета ВВС Франции над Черным морем. Разведывательные суда НАТО были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства.