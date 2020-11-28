Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолета-разведчика ВВС США над Черным морем. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении российского Национального центра управления обороной.

После того, как иностранный военный самолет развернулся и направился в обратную от государственной границы сторону российский истребитель вернулся на базу.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули военные.

Также отмечается, полет российского перехватчика проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В октябре сообщалось, что российский Су-27 перехватил самолеты США и Германии над акваторией Балтийского моря.