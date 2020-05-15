Стало известно об усилении базы ВВС США на Аляске для противостояния России

Власти США решили усилить свою военную базу на Аляске, где проходят подготовку Военно-воздушные силы (ВВС) страны. Об этом стало известно The Washington Post.

Как отмечает издание, удаленная база Эилсон привлекает все большее внимание американских властей. В последние годы Пентагон был сосредоточен главным образом на подготовке наземных сил, которые, в частности, были задействованы в контртеррористических операциях. Однако теперь военное ведомство решило плотнее заняться ВВС из-за необходимости противостоять России и Китаю, которые активно работают в этом направлении.

По словам курирующего авиабазу полковника Бенджамина Бишопа (Benjamin Bishop), в апреле на Аляску уже прибыли два из ожидающихся 54 новых истребителей пятого поколения F-35. Остальные самолеты прибудут в Эилсон в течение года. Ожидается, что на базе их начнут готовить к потенциальным столкновениям в воздушном бою с китайскими J-20 и российскими Су-57.

Помимо истребителей, в Эилсон планируют перебросить и новых пилотов. Как отметил Бишоп, в результате пополнения численность военных летчиков, работающих на базе, возрастет с 1750 до 3200.

Кроме того, власти выделят около 500 миллионов долларов на модернизацию самой авиабазы. В частности, там возведут новые ангары с системой климат-контроля и установят современные летные тренажеры для подготовки пилотов, которые смогут имитировать воздушный бой, в том числе атаку ракетами класса «земля — воздух». Как отмечает The Washington Post, до этого база Эилсон не получала достаточного финансирования, поскольку основные траты Пентагона были направлены на проведение военных кампаний в Афганистане и на Ближнем Востоке. В итоге оборудование базы успело устареть.

10 февраля в опубликованном проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы главными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предлагает выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности.

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